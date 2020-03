Госци зоз Словацкей и на 30. „Ружовей заградки”

НОВИ САД – Делеґация Союзу Русинох-Українцох Републики Словацкей, на чолє зоз предсидательом Павлом Боґданом, у хторей були член предсидательства и уметнїцки фотоґраф Владислав Цупер и Михал Иванцо зоз Снїни.

Госци зоз Словацкей були у Жаблю на розгваркох зоз членами хора „Пасторала”, нащивели и бал КПД „Карпати” у Вербаше, а Владислав Цупер нащивел Вершец и ище даскельо места на горох хтори ше пресцераю як законченє Карпатох у Войводини и Сербиї. Вон под час нащиви направел числени фотоґрафиї за свою виставу хтора будзе пошвидко представена и Новосадяном.

Внєдзелю представителє двох Союзох водзели розгварки о дальшим сотруднїцтве, а внєдзелю вечар госци були на 30. ювилейним Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

