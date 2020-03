Предлужене сотруднїцтво у обласци култури

НОВИ САД – Новинско-видавательну установу „Руске слово” нєшка нащивели представителє Амбасади України, Треци секретар Амбасади України Дарина Гариб и совитнїк Марко Мартинюк.

Госцох привитал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, а у розгварки бешедоване о сотруднїцтве у тим року.

Як надпомла панї Гариб, у маю будзе поставени памятнїк велькому писательови и уметнїкови Тарасови Шевченкови у Новим Садзе, нєдалєко од Универзитетского центру.

Прешлого року Україна финансовала трецину кнїжкох Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, а у тим року Амбасада України финансийно помогнє реализованє програмох и манифестацийох култури Руснацох и Українцох у Сербиї, як и видаванє кнїжкох и публикацийох на руским и українским язику.

