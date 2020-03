ВИБЕРАНКИ: Розписани и републични, и локални виберанки

БЕОҐРАД – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич нєшка розписал порядни парламентарни виберанки, а предсидателька Народней скупштини Мая Ґойкович локални виберанки, котри буду отримани на нєдзелю, 26. априла. Вчера покраїнски виберанки за тот датум розписал предсидатель Покраїнскей скупштини Иштван Пастор.

Початком фебруара у Народней скупштини прилапени вименки Закона о вибору народних посланїкох и Закона о локалних виберанкох з хторима виберанкови цензус зменшани зоз 5 на 3 одсто, та нагоду за виберанє 250 посланїкох до Народней скупштини буду мац вецей партиї. Тоти вименки ше нє одноша на партиї националних меншинох, односно вони нє муша достац 3 одсто гласи же би им були додзелєни мандати, бо при розподзельованю мандатох з применьованьом системи найвекшого количнїка, количнїки виберанкових лїстинох партийох националних меншинох ше звекшую за 35 одсто.

Предсидатель Вучич наглашел же предвиберанкова кампаня на тот завод будзе тирвац вецей як 50 днї, цо єдна з потераз найдлугших кампаньох, та кажда политична партия котра участвує у виберанковим процесу, будзе мац надосц часу представиц свою програму.

И предсидателька Народней скупштини Мая Ґойкович поволала шицких учашнїкох у виберанковим процесу же би почитовали демократски виказану дзеку гражданох.

У Републики Сербиї коло 6,8 милиони людзе маю право гласа на общих виберанкох. Як концом януара одлучела Републична виберанкова комисия, гласацки лїстки буду целовей фарби, а контролни лїстки за преверйованє гласацких шкатулох буду тиркизни.

У Министерстве державней управи и локалней самоуправи тирва правенє Єдинственого виберацкого списку на основи лїстинох хтори направели локални власци. Конєчна лїстина би требала буц закончена 20 днї пред виберанками и теди ше будзе знац конєчне число гласачох.

