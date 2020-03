Општини Вербас 3,2 милиони динари

ВЕРБАС – Општина Вербас єдна з 26 локалних самоуправох у Войводини котри достали потримовку Влади Сербиї, та за софинансованє мирох популацийней политики єдинкох локалней самоуправи у 2020. року достала 3,2 милиони динари.

По вибраних проєктох, за набавку инкубатора за Оддзелєнє педиятриї Общого шпиталю Вербас будзе видвоєне 1,1 милион динари, за набавку ултразвучного апарату за препатрунок клубох при дзецох за амбуланту у Змаєве и набавку стоматолоґийного карсцеля додатни 2,1 милион динари.

Општина Вербас ма обовязку у проєктох участвовавац зоз додатних 565 тисячи динари.

– Окрем тих средствох и порядних средствох котри з буджетом унапрямуєме до популацийней политики, у предходним периоду зме опремели Дом здравя ,,Велько Влахович” з рижну опрему, а по перши раз зме у локалним буджету видвоєли средства за финансованє вантїлесного оплодзеня. Каждого року додаме нови активносци, же бизме поправели демоґрафску слику општини Вербас – гварел предсидатель Дочасового орґану општини Вербас Милан Ґлушац на подписованю контракту у Беоґраду.

Прейґ Кабинету министра без портфеля задлуженого за демоґрафию и популацийну политику, до 88 локалних самоуправох будзе унапрямене вкупно 650 милиони динари.

