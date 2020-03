Препознац и охранїц ше од дискриминациї

БЕОҐРАД – У орґанизациї Поверенїка за защиту ровноправносци, 27. и 28. фебруара у Беоґрадзе отримани семинар за национални совити националних меншинох на тему „Препознаванє и защита од дискриминациї” на хторим присуствовали члени коло двацец националних совитох.

Поверенїца за защиту ровноправносци Бранкица Янкович гварела же у Сербиї жию припаднїки 23 националних меншинох и же национални совити важни партнере институциї Поверенїка, окреме кед ше роби о унапредзеню положеня припаднїкох националних меншинох и защити од дискриминациї по основи националней припадносци и етнїчного походзеня.

Поверенїца гварела же виглєдованя указую же остатнїх рокох число притужбох на основи националней припадносци з рока на рок менше, а же числох притужбох на основи особних прикметох (окреме на основи инвалидитета, рокох живота и полу) рошнє з рока на рок.

На семинаре представени правни рамик за защиту од дискриминациї, улога институциї Поверенїка за защиту ровноправносци и можлївосци хтори национални совити маю у тей обласци, же би ше лєгчейше идентификовало ситуацийох у хторих єст дискириминация, а наявени и вименки Закона о забрани дискриминациї.

Семинар отримани у рамикох проєкта „Моцнєнє локалних антидискриминацийних капацитетох и институцийних капацитетох Поверенїка за защиту ровноправносци”, а потримала го Амбасада Кральовини Норвежскей.

