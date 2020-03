Визначел ше Ґлориян Штранґар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяр седмей класи ОШ „Петро Кузмяк” Ґлориян Штранґар прешвечлїво освоєл перше место на Општинским змаганю зоз хемиї за школярох основних школох хторе отримане 1. марца у школи у Липару, а змагали ше школяре седмей и осмей класи.

Школяр Ґлориян Штранґар ше пласовал на окружне змаганє, а зоз керестурскей школи зоз седмей класи змагали ше и Андрея Надь и Хелена Новта, а зоз седмей Теодор Няради и Корнелия Будински. И вони досц добре поробели поставени задатки, як виявела наставнїца Ясминка Надь хтора их пририхтала за змаганє.

Школяре седмей класи 29. фебруара участвовали на змаганю зоз програмованя мбот роботох хторе отримане у Суботици, а у рамикох проєкту Битка за знанє Фонда Б92.

Керестурску школу представяли Ґлориян Штранґар, Хелена Новта и Антоний Виславски зоз професорку Наталию Будински и директорку Школи Хелену Пашо Павлович.

Школяре робели у тиму и успишно ришели задаток, та були други по числу освоєних бодох. Мали задаток випрограмовац робота же би прешол одредзену драгу за цо кратши час. Змаганє ма вецей часци, так же конєчни пласман будзе познати потим як ше поздава резултати онлайн и физичного кола.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)