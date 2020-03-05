У марцу годно закупиц пиячни простор

ВЕРБАС/КОЦУР/ЗМАЄВО – Як обявене зоз Явного комуналного подприємства ,,Комуналєц” Вербас, шицки заинтересовани закупци годни резервовац пиячни простор за сезону 2020/21. рок у периоду од 1. по 31. марец. У контрактох котри буду заключени после того, цени резервацийох буду векши за 30 одсто.

У Вербаше контракти ше заключує у просторийох пиячней управи на Вельким пияцу (соботами) од 6 по 14 годзин, як и на Малим пияцу (стредами) од 6 по 14 годзин.

У Коцуре контракти о резервациї пиячного простору годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу 13. и 20. марца, у периоду од 6 по 14 годзин.

У Змаєве контракти годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу ище 10. марца, од 6 по 14 годзин.

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