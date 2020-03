Здруженє женох „Байка” прави каталоґ зоз своїма продуктами

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре вовторок, 3. марца, Здружене женох „Байка” отримало схадзку на хторей наявели свойо активносци у наиходзацим периодзе. Так, було бешеди о планох за наиходзаце швето Дзень женох – 8. марец, як и о проєкту под назву „Пакет сувенирох” хторе тото Здруженє достало зоз Заводу за родну ровноправносц.

Здруженє женох Байка традицийно означи медзинародни Дзень женох, та и того року 7. и 8. марца „Байка” виложи свойо продукти у центру валала, у парку, та шицки заинересовани годни купиц даєден з понукнутих, ориґиналних ручних виробкох.

На схадзки було слова и о новим проєкту зоз Заводу за родну ровноправносц „Пакет сувенирох”, з хторима ше намага злєпшац и унапредзиц положенє женох през подзвигованє капацитету валалских орґанизацийох и порушац їх поднїмательни идеї.

Предсидателька Здруженя Славица Катона визначела же по тим проєкту Здруженє у обовязки пририхтац каталоґ у хторим буду представени нє лєм продукти Здруженя „Байка”, алє и продукти других керестурских продуковательох, а хтори нє члени Здруженя. Од каждого хто буду вибрани по даскельо найрепрезентативнєйши продукти хтори войду до каталоґу, як и до пакету сувенирох, а обовязка каждей жени будзе и же би тоти продукти вше мала на розполаганю, направени на предай. Каталоґ и цали проєкт треба же би бул реализовани по конєц априла, а у планє и явна презентация и промоция проєкту.

