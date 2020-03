Тирва конкурс за участвованє на Фестивалу поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – Конкурс за младих поетох зоз Сербиї и реґиону за участвованє на Фестивалу поезиї младих у Вербаше будзе отворени по 1. април. Источасно тирва и конкурс за младих подобових уметнїкох за Палету младих, котра ше отримує у рамикох Фестивалу поезиї младих, и тиж будзе отворени по 1. април.

На конкурсу можу участвовац поетове по 27 роки старосци з циклусом од 10 нєобявених писньох на сербским, лєбо на язикох националних меншинох (з прекладом на сербски). Циклус писньох треба послац у штирох прикладнїкох подписаних зоз шифру (ришенє шифри у окремней коверти), на адресу: Народна библиотека „Данило Киш”, Фестивал поезиї младих, Маршала Тита 87, 21460 Вербас.

Поетове, чийо писнї вибере фахови жири, буду участвовац на 52. Фестивалу поезиї младих концом мая, а главна награда друкованє кнїжки.

На конкурс за Палету младих можу конкуровац подобово уметнїки тиж по 27 роки старосци. Тема и технїка роботи шлєбодна, а форма роботи штафелайна. Заинтересовани авторе треба же би послали фотоґрафиї циклусу од 10 роботох у електронскей форми (формат .jpg, резолуция 300dpi), на адресу paletamladih@gmail.com, з основнима податками о роботох (назва роботи, технїка, формат и рок кеди настала) и кратку биоґрафию.

Селектор Палети младих вибере 10 найлєпших авторох чийо роботи буду виложени у Ґалериї Културного центру Вербасу, будзе друковани и каталоґ роботох, а найлєпши достанє плакету и одкупну награду.

Тоти котри войду до узшого вибору, ориґинални роботи маю доручиц найпознєйше по 1. май на адресу Ґалериї КЦВ.

