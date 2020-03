РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски кантавтор Сашо Палєнкаш вчера обявел спот за писню „Подели даље” хтора як синґл обявена прешлого року.

Спот зробел мултимедиялни уметнїк Динко Доринґо зоз Заґребу, а хтори тамтейшей сцени познати по продукциїспотох велїх музичарох як цо – „Miki Solus”, „Svemir”, „Čudnoređe”, „Smotke”.

Сашо за писню „Подели даље” поробел комплетну продукцию, а провадзаци вокал одшпивала Марина Роман.

Писню мож послухац на авторовим ют’юб каналу.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)