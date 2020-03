Утвердзена програма 52. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Орґанизацийного одбору Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, хтора отримана вчера у Руским Керестуре, утвердзене же буду виведзени седем представи за старших и пейц за дзеци.

Од представох за старших на руским язику того року заплановани шейсц представи, та першого дня Мемориялу, 27. марца, будзе виведзена представа „Случай нєвиней ґдовици” РНТ „П.Р. Дядя. За шлїдуюци дзень запланована представа „Вина” Драмского студия „Арт” Дома култури, а трецого дня Мемориялу будзе виведзена представа „Рутенкалипса” у продукциї Сашу Палєнкаша и Дома култури.

За штварток 2. априла запланована українска представа „На перші гулі” хтору пририхтало КПД „Карпати” зоз Вербасу, а шлїдуюцого дня будзе виведзена „Белава принцеза” РНТ „П. Р. Дядя” з Керестура у копродукциї зоз кулским РКУД „Др. Гавриїл Костельник”. За остатнї викенд Мемориялу заплановани представи „Обсесия” Руского културного центру з Нового Саду, як и госцуюца представа „Огнїско” КУД „Крущич” и ДС „Луча” зоз Крущичу.

На 52. Драмским мемориялу буду виведзени пейц представи за дзеци – три зоз Руского Керестура и два зоз Коцура. Перша дзецинска представа запланована за пондзелок, 30. марец, а слово о представи „Мая и Бобо” у продукциї Сашу Палєнкаша у сотруднїцтве зоз Домом култури з Руского Керестура, потим шлїдуюцого дня на сцени Велькей сали Дома култури наступя дзеци зоз представу „Страшидла, нє зашмеюйце ме” КУД „Жатва” зоз Коцура, а на стреду 1. априла будзе виведзена представа „Приятелє ци як гвизди” Драмского студия „Арт” Дома култури з Руского Керестура. Етно-клуб „Одняте од забуца” зоз Коцура наступи зоз представу „Як дараз на осем”, а остатня представа за дзеци запланована за пияток, 3. април, под назву „Виволам вам тайну” хтору виведу дзеци Основней школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

На схадзки Орґанизацийни одбор утвердзел и цену уходнїцох, та за старших будзе коштац 200 динари, а комплет уходнїцох за шицки дзецински представи 250 динари. Тото цо члени Орґанизацийного одбору визначели як нове на тогорочним Мемориялу, то явне слуханє радио-драмох по руски – „Сон шмишного чловека”, „Чоркан”, „Троєщина”, „Сказка о гушлярови и гушлї”, а под час Мемориялу будзе поставена и вистава „Малюнки и фотоґрафиї” автора Иґора Обровского.

