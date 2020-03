Наградзени шейсц школи у вербаскей општини

ВЕРБАС/НОВИ САД – Вчера, 4. марца, у Мастер центру Новосадского сайму отворени 15. Медзинародни саям образованя ,,Драгокази”. На тей манифестациї ше позберали коло 80 институциї котри представели вецей як 500 образовни профили стреднього и високого школства у Сербиї, понеже ,,Драгокази” у першим шоре и наменєни школяром закончуюцих класох основних и стреднїх школох.

Окрем домашнїх институцийох, на Сайму образованя представени и понукнуца стреднїх школох и факултетох зоз Словацкей, Горватскей, Словениї, Италиї, Французкей, Русиї и Канади.

Саям образованя бул и нагода же би ше оценєло и наградзело найлєпши школи за квалитет образовней роботи. З тей нагоди, шейсц установи вербаскей општини достали златни медалї. Наградзени ОШ ,,Светозар Милетич” и ОШ ,,Петар Петрович Нєґош” з Вербасу, ОШ ,,Вук Караджич” з Бачкого Доброго Поля, ОШ ,,Бранко Радичевич” зоз Савиного Села, як и Ґимназия ,,Жарко Зренянин” и Стредня фахова школа ,,4. юлий” зоз Вербасу.

Як гварела представнїца Општини Вербас на Медзинародним сайму образованя ,,Драгокази” и помоцнїца предсидателя Општини Вербас задлужена за образованє Даница Парошки, образованє вербаскей општини мало найвецей наградзених представнїкох.

– Зоз тима наградами ище раз препозната винїмкова пожертвовносц и иновативносц котри характеризую роботу у наших школох – визначела Парошки.

