У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним дзешатим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о семинару за членох националних совитох националних меншинох котри орґанизовал Поверенїк за защиту ровноправносци, а „Нашо места”, медзи иншим, понукаю вистки з Руского Керестура и Дюрдьова, як и звити зоз даскелїх балох.

Звит зоз Рочней скупштини Здруженя паприґарох „Капсикум анум” и напис о продукциї вина у Руским Керестуре мож пречитац у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” звекшого пошвецена ювилейному Фестивалу рускей народней шпиванки „Ружова заградка”, алє зазначена и премиєра представи „Вина” Драмского студия „Арт” у Керестуре.

„Духовни живот” пише о духовних вежбох под час велького посту котри орґанизую ш. Служебнїци у Руским Керестуре и о тим як о. Михайло Режак у Шидзе видава кишенкови календар.

У „Мозаїку” мож пречитац яки змисти за младих понука новосадски Руски културни центер, а у рубрики „Людзе, роки, живот” представена Мария Будински зоз Руского Керестура и Йозефина Балїнт зоз Дюрдьова, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох спортскей рубрики пише о финалним турниру у малим фодбалу у рамикох „Русин купу” у Бардейове, у Словацкей и о пририхтованьох кадетох ФК „Русин” за ярню часц першенства.

И у тим чишлє рубрика „Горуци тепши” у хторей обявюєме рецепти наших читачох.

