„Русински погар” ознова освоєли Миклошевчанє

VII Финални Медзинародни турнир у фодбалу „Rusyn cupˮ одбавени 29. фебруара у Бардейове у Републики Словацкей, а „Русински погарˮ и того року освоєла екипа НК „Русин” з Миклошевцох у Горватскей. Участвовали 16 екипи, а медзи нїма и два зоз Сербиї, зоз Коцура и Руского Керестура.

„Русински погар” змагали ше 16 екипи, а вєдно коло 200 бавяче рижних ґенерацийох. Найвецей екипи зоз Словацкей, єдна з Горватскей та два зоз Сербиї. На закончуюци турнир пласовали ше перши три зоз пейцох квалификацийних турнирох хтори концом прешлого року одбавени у пейцох местох, одн. у Братислави, Стропкове, Сабинове, Снини и у Руским Керестуре.

На финалним турнире у Бардейове екипи бавели у штирох ґрупох, а єдно змаганє тирвало 15 минути. Перши два екипи зоз ґрупи ишли до штварцини финала, вец шлїдзело полуфинале и финале. У финалу ше стретли два найлєпши екипи, а и того року то були фодбалере з Миклошевцох, а бавели процив екипи КЕ Теам зоз Кошицох. Було то драматичне змаганє до конца зоз нєришеним резултатом 3:3, а после бица пеналох ознова славели Миклошевчанє.

На тогорочним финалним Русин-купу зоз Сербиї ше змагали екипи „Браца Русини” з Руского Керестура и екипа „Коцурци” зоз Коцура. Як дознаваме, обидва екипи прешли у ґрупи, дошли по полуфинални уровень змаганя, алє Коцурци страцели, док Керестурци мали нєщесце же ше им од седем бавячох троме покалїчели, та змаганє у полуфиналу були примушени препущиц екипи зоз Свиднїку.

И попри тим, як виявел єден з учашнїкох з екипи Керестурцох Владимир Олеяр, зоз Бардейова и того Купу принєсли барз красни упечатки. Турнир одбавени у одличней орґанизациї, спортскей атмосфери, а бависко було барз квалитетне.

Як интересантносц Олеяр визначел же зоз места Гумене наступела екипа составена зоз грекокатолїцких священїкох и барз добре бавела. Характеристика Турниру тиж же наступели и професийни бавяче, репрезентативци Словацкей у фусбалу, так же ше на турнире видзело одличне професийне бависко, поготов у закончуюцей фази.

– Я мам упечаток же „Русински погар” у Словацкей таки познати так у нас Фествал „Червена ружа”, лєм же вон у рамикох спорту. Знаме же Русин-куп порушал Мартин Ямрошкович зоз Републики Словацкей, а на нїм можу участвовац професийни и аматерски тими, составени зоз Руснацами и їх приятелями. Циль же би ше и на тим подручу Русини з вецей жемох упознавали и дружели, и думам же ше то витворює. И ми з Керестура сцеме активно у тим участвовац и сотрудзовац и надалєй. – заключел Олеяр.

ЕКИПИ ЗОЗ СЕРБИЇ

У екипи „Браца Русини” зоз Руского Керестура, бавели Боян Бранкович, Борис Югик, Михайло Хома, Владо Малацко, Златко Колєсар, Деян Барна и Владимир Олеяр.

За екипу „Коцурци” з Коцура наступели Александар Макаї, Дарко Новак, Драґан Горняк, Даниел Горняк, Марко Дюрович, Радослав Лазетич, Стеван Луткич и Драґан Козомора.

УЧАШНЇКИ ФИНАЛА

На турнире наступели 16 екипи – НК „Русин” зоз Миклошевцох – Горватска, зоз Словацкей екипи „Боца юниорс” Снина, „Макивци” Стропков, „Князи” Гумене, „Фудбал базар” Прешов, „Свиднїк” Свиднїк, „Стакчин академи” Снина – валал Стакчин, „Браца Русини” Руски Керестур, КЕ „Тим” Кошице, „Дрим тим” Медзилаборци, „Аматер клуб” Прешов – валал Жипов, „ДТМ Фолеˮ Стара Любовня, „Коцурциˮ Коцур, „Ферино тимˮ Братислава, ТЙ „Дуява Хмеловаˮ Хмельова, „Русин Чернина” Черинина при Свиднїку

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)