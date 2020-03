НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена теми о диґитализациї руских виданьох, о котрей од госцох у студию дознаме покля ше сцигло у тим процесу и яки плани у тей обласци за будучносц.

Будзе емитована и ширша репортажа зоз 30. Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” хтори внєдзелю, 1. марца отримани у Студию „М” у Новим Садзе.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

