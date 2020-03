Правя вино и отримую деґустациї

Керестурец Юлиян Рац и даскельо його пайташе, уж вецей як 10 роки сами продукую вино за власни потреби, гоч анї нє маю свойо винїци. З рока на рок звекшовали продукцию т. є. количество вина, файти, а нєдавно, на св. Трифуна отримали и 11. деґустацию.

Познате же дакеди, у перших деценийох кед ше Руснаци приселєли до Руского Керестура, скоро кажде обисце мало и свою винїчку и правело вина за свойо потреби. Но, така пракса ту уж давно замарла, отримую ю єдино Сримци, та зме ше нєсподзивали кед зме чули же є и у Керестуре на якиш способ обновена и тирва уж вецей як 10 роки. Юлиян Рац и даскельо його пайташе вєдно продукую вино за свойо потреби, та гоч и нє маю власни винїци. Як пришло до того бешедуєме зоз Рацовим хтори по фаху дипломовани технолоґ, понеже закончел Микробиолоґийни процеси на Технологийним факултету у Новим Садзе. Кариєру почал у фабрики алкоголу у Червинки, а тераз є власнїк єдного млїну, гоч ше нєдавно ознова врацел и до червинскей фабрики дзе ше обновює продукцию, та го волали помогнуц.

Прето анї нє чудне же вон, практично, зачатнїк цалей тей приповедки.

– У принципу, идея була моя, бо я ту мал коло обисца свойого грозна и цо зоз нїм будзеш? Иншак, по тамаль сом конзумовал пиво хторе ше ми почало нє пачиц одкеди пиварнї приватизовани. Прето сом зоз свойого грозна надумал направиц вина, най видзим як то будзе, и так сом направел перши 50 литри.

ДО ПРОДУКЦИЇ ШЕ УКЛЮЧЕЛИ И ДРУГИ

– Понеже ми ту релативно вельке дружтво воламе ше „Смаковци”, даяки пейц-шейсц пари ше сходзиме и дружиме у рижних нагодох през цали рок, и я то и їх дакус „заґуцкал” най пробую мойо вино. Попачело ше им и кус по кус, та пайташ Мижо Петрашка тиж мал свойого грозна, и гайде най и з його грозна направиме, вец и треци Юлин Будински Паво тиж мал и грозно и свой кафич, та гайд и з його направиме, та ше так преширело. З того нашого грозна направели зме вино даскельо файти – потолковал нам Рацов, та предлужел и о тим як вец уж сцели направиц и деґустацию, покоштовац и оценїц кажде вино, дакус ше учели о тим яки єст файти, як випатра деґустация на цо ше ту патри. Кед похопели же тоти файти грозна цо маю дома, баржей столни, а нє вински, то их дакус заґурло. Ту пришла и винїца „Руски двор” дзе ше Рацов и Будински уключели як акционере, дзе ше анґажовали, вец єдного року и купели грозно отамаль за свойо вино. Куповали грозно и на кванташу, а тераз нашли єдного доручовача у Сербиї цо ма одличне грозно.

– З рока на рок вше баржей ми то полюбели, бо то домашнє вино, ми го сами направиме, знаме цо попиєме, квалитетне є, за нашо потреби, за даяки преслави, и иншак то кед понукнєш свойо власне вино – приповеда Рацов.

Вон предлужує:

– Тераз то уж так преросло же ше ґу нам приключели ище двоме пайташе з дружтва, та нас єст 5-6-ме хтори каждого року купуєме грозно. Уж 11-сти рок як правиме деґустациї, а кажди рок и експериментуєме, пробуєме нови файти грозна и вина. Поведзме два-три роки зме правели лєм чарне вино хторе по новей технолоґиї тераз червене. Кед зме звладали технолоґиї, одшмелєли зме ше направиц и биле вино, вец и розе, та десертни вина и то шицко сами.

З ЧАСОМ НАБАВЯЛИ И ОПРЕМУ

Як гвари наш собешеднїк, кед уж „загрижеш” до чогошик, єдно на друге ше надовязує. З часом и опрему набавели, з тим же з початку, шицко ручно робели.

– Я ше одлучел и купел такв. „мулячу”, хтора змуля грозно, рожчипи бобки и поджами же би пущели юшку и видвоює конарчки. Вец требало гордови, та зме купели зоз медицинскей пластики же би було чисте. Купели зме и пресу за цадзенє, бо технолоґия вимага же кед ше грозно вимуля идзе на ферментацию, а вец на цадзенє на пресу же би ше вицадзело вино на єден бок, а лупки на други. Далєй идзе обробок того младого вина хторе мутне. Мушиш го вибистриц, та префилтровац, вец най одлєжи, даскельо раз го преточиц же би було цо бистрейше, и же би досцигло свой максимум кед го мож конзумовац.

Так нашо Керестурци дошли до мини-винариї, хтора подзелєна на два реґиони, у Раца ше єдна половка пороби по ферментацию и ту тримаю ище троме пайташе, а у Будинския друга половка ше пороби по ферментацию. Потим ше вицадзи вино и кажде до себе ноши чувац, бо ма кажде свойо условия за чуванє и бистренє вина, у каждого ше претака, бистри и на концу ше бере прикладнїки – Ту праве поента хто як вино очува, допатра. Зато и правиме деґустацию най видно кому як ше удало – гвари Юлиян, а надовязує ше його супруга Таня од хторей дознаваме же спочатку деґустациї правели початком децембра.



– З часом зме видзели же лєпше преложиц на винске швето св. Трифуна, то лєпше и пре саме вино, и тераз то уж традиция. Перши деґустациї були у нас, вец у Петрашки, а вец зме запровадзели же тот хто победзел шлїдуюца деґустация була у ньго. Дали зме тому векши смисел и орґанизовали так же бизме ше дружели шицки фамелийно, и вше ше ґу нам придужа ище даскельо фамелиї на деґустацию – потолковала Татяна.

Продукция вина у дружтве „Смаковци” з рока на рок ше усовершовала и у самей технолоґиї, а звекшовала ше и по количестве. Од перших 50 литрох дошли нєшка по 1 000 литри хтори направели зоз 2 200 килох грозна. Злєпшовал ше и квалитет, та тот гоби нашо Керестурци досц озбильно витворюю. Вшелїяк на задовольство їх самих и шицких цо з нїма дружтвую.

ФАЙТИ ВИНА

– Од билих винох цо правиме то совиньон бланк и жуплянка, од розе винох то купажи франковки, гамбурґ мускат и каберне совиньон, од червених мерлот и каберне совиньон, мускат гамбурґ и купажи мерлот, каберне совиньон и франковка. Тогорочне побиднїцке вино то биле вино совиньон бланк нашо, а же є таке, допринєсли супруга Таня и дзивка Андрея. Кед зме коштовали вони гварели: „добре є, тераз го охаб таке” и застановели зме ферментацию у тей фази, а вони любя кед є дакус сладкаве. Но влонї и грозно було барз квалитетне – потолковал Рац. Же вино наисце смачне прешвечела ше и ваша новинарка.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)