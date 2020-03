Нєшка буду представени руски кнїжки

НОВИ САД – Нєшка на Медзинародним саяму кнїжкох у Новим Садзе НВУ „Руске слово“ отрима промоцию своїх виданьох на штанду Покраїнского секретарията за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами на 13 годзин. такой потим, на 14 годзин, промоцию своїх виданьох отрима и Завод за културу войводянских Руснацох.

На рускословскей промоциї представи ше лоньски виданя, а то: Руски християнски календар (алманах) за 2020. рок; Дюра Латяк „Руснаци” други том; Славко Роман Рондо „Одняти од псох”, поезия; Юлиян Тамаш „Їжик голик”, поуки за дзеци и старших; Ирина Гарди Ковачевич „За главки у лавки”, писнї за дзеци; Силвестер Макаї „Боси по праху”, писнї и приповедки за дзеци; Анамария Рамач Фурман, др Борис Варґа и Мария Ковачевич „Весели буквар”, сликовнїца за дзеци; Любица Фа-Гарди „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму”, сликовнїца; Вецей авторе, „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”, зборнїк литератури младих 2010-2020.

Завод за културу войводянских Руснацох представи кнїжку „Руснаци од присоєдинєня до Просвити” автора др Дюри Гардия и Зборнїк роботох зоз IV рускей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох.

На промоциї буду присутни авторе кнїжкох и рецензенти, а на тим стретнуцу з авторами будзе бешеди о обявених виданьох и о перспективи литератури по руски.

