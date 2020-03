Шветови дзень молитви будзе у новосадскей церкви

НОВИ САД – Наша грекокатолїцка церква св. апостолох Петра и Павла нєшка на 17 годзин будзе домашня Шветовому дню молитви.

Мото того екуменского стретнуца „Стань, вежнї свою посцель и ходз!”. Госцох и вирних у церкви привита домашнї парох о. Юлиян Рац, а з вирнима ше придзе помодлїц и епарх кир Георгий Джуджар.

Шветови дзень молитви ше, по одлуки УНЕСК-а, отримує каждого першого пиятку у марцу. На тот дзень, у 180 жемох цалого швета, заєднїци женох модля екуменску молитву. Шветови дзень молитви першираз означени 1884. року, и так ше визначує проблеми женох у жеми котра домашня за одредзени рок. Того року молитву пририхтали жени шветового одбору зоз Зимбабвеа. Централни мото Шветового дня молитви описує сличку зоз Святого писма (5 глава, читанє 2 до 9), кед Исус виздравює хромого, а то: „Стань вежнї свою посцель и ходз!“

