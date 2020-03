Керестурскей Школи златна медаля на Сайму образованя

НОВИ САД – Основна школа „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура достала златну медалю за квалитет и повелю Новосадского сайма на Сайме образованя „Драгокази” хтори шветочно отворени 4. марца.

Припознанє за квалитет образовного процесу сцигло на основи Конкурсу на хтори керестурска Школа конкуровала зоз прикладами добрей пракси и креативних активносцох у седем катеґорийох цо були задати з конкурсом, а пририхтали их педаґоґинї Школи Мария Шанта и Любица Няради.

На шветочним отвераню Сайму „Драгокази” були присутни и штредньошколци зоз трецей и штвартей класи керестурскей Школи у рамикох професийней ориєнтациї, зоз штирома професорками. Їх одход финансовал Покраїнски секретарият за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

Школяре нащивели и штанд того Секретарияту и участвовали у наградним бависку.

