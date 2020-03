НОВИ САД – Вивершни одбор Националного совиту Руснацох нєшка у Новим Садзе отрима осму порядну схадзку.

На схадзки ше буду розпатрац звити о роботи за прешли рок, плани роботи и финансийни плани за тот рок шицких установох котрим НС снователь, як и звити и плани самого НС.

Схадзка будзе отримана на 17 годзин у просторийох Заводу за културу войводняских Руснацох.

