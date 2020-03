РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре, вовторок 3. марца, жительом Керестура представени кредитни линиї Розвойного фонду Войводини (РФВ), а представели ше и члени Здруженя ЛАҐ-и и Канцелариї за локални економски розвой.

Спред Општини Кула и КЛЕР-у присутних привитал Милош Данилов хтори потолковал же робота Канцелариї же би повязовала гражданох, власнїкох польопривредних ґаздовствох и приватних поднїмательох зоз фондами хтори понукнути на покраїнским або републиним уровню, и же би обвисцовала гражданох о додатних жридлох финансованя.

Секретар Оля Матияшевич спред Здруженя ЛАҐ з тей нагоди поволала шицких заинтересованих же би ше уключели до виробку проєкту „Стратеґия руралного розвою”, у хторим буду облапели шицки предкладаня проєктох хтори гражданє жадаю же би були реализовани.

Представнїки РФВ, потим представели вигодносци хтори понукаю реґистрованим польопривредним ґаздовством, правним особом и поднїмательом, а були представени и можлївосци хтори понука ИПАРД програма.

Презентация отримана уорґанизациї ЛАҐ-и „Шерцо Бачкейˮ и Канцелариї за локални економски розвой Општини Кула.

