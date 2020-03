ВИБЕРАНКИ: Термин за придаванє лїстинох за парламентарни виберанки 10. април

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) на своїм сайту обявела информацию же виберанково лїстини за парламентарни виберанки треба придац найпознєйше по 10. април.

Комисия у термину од 24 годзинох од придаваня виберанковей лїстини треба же би принєсла одлуку о єй преглашеню, кед сполнює шицки условия.

Виберанкову лїстину мож поцагнуц зоз процесу по 14. април, док би РВК требала утвердзиц збирну виберанкову лїстину, хтора потим будзе обявена у Службеним глашнїку найпознєйше по 15. април до полноци.

Гражданє можу поднєсц вимогу општинскей лєбо городскей управи за уписованє до виберацкого списку, односно приявиц пременку у виберацким списку по його заверанє 10. априла, кед ше РВК доручи ришенє о завартим виберацким списку.

Гласачом ше по 20. април муши доручиц обвисценя о дню и часу отримованя виберанкох. На сайту РВК зоз уписованьом єдинственого матичного числа гражданох мож превериц чи особа уписаного до виберацкого списку.

Предвиберанкова цихосц почнє 23. априла на полноци и будзе тирвац по 26. април до 20 годзин, а РВК ма термин по 30. април на 20 годзин утвредзиц конєчни резултати виберанкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)