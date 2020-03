И Руснаци на Медзинародним сайме кнїжкох и Медзинародним сайме образованя „Драгокази”

НОВИ САД – На Медзинародним сайме образованя „Драгокази”, 4. и 5. марца, на штанду Филозофского факултета представене и Оддзелєнє за русинистику.

Оддзелєнє за русинистику през обидва днї промововало свою програму студийох, а мср Александер Мудри сцерпезлїво одвитовал на питаня заинтересованих за студиї Русинистики. Попри нього, зоз заинтересованима будуцима студентами бешедовали и мр Анамариа Рамач Фурман и мср Ана Римар Симунович.

На Медзинародним сайме кнїжкох на штанду Покраїнскей влади вчера, 5. марца, на 16 годзин, представел ше Координацийни одбор дружтвох за язики, литературу и културу, дзе участвовало и Дружтво за руски язик, литературу и културу. Окрем нового числа часопису „Нови мост”, промововани и нови виданя Дружтва на руским язику.

Як наявене, НВУ „Руске слово” промоцию своїх виданьох будзе мац нєшка, 6. марца на 13 годзин, а Завод за културу войводянских Руснацох на 14 годзин, а Новинарска асоцияция Руснацох – НАР будзе мац промоцию на 12 годзин.

Руски кнїжки виложени на заєднїцким штанду Покраїнского секретарията за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарията за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

