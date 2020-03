ВИБЕРАНКИ: Преглашени лїстини СНС за парламентарни и покраїнски виберанки

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Републична виберанкова комисия вчера преглашела першу лїстину кандидатох за посланїкох на порядних парламентарних виберанкох котри буду отримани 26. априла. То лїстина Сербскей напредней странки под назву “Александар Вучич – за нашо дзеци”.

Ношитель лїстини зоз коло 50 тисячи подписами, лидер СНС Александар Вучич, а перши на лїстини министер польопривреди Бранислав Недимович. На лїстини ше находза кандидати за 250 посланїкох.

Медзи кандидатами на лїстини и представнїки СДПС-а Расима Ляїча, ПУПС-а, Руху социялистох, Руху моц Сербиї Боґолюба Карича. СНС нєшка придал и лїстину за покраїнски виберанки.

Сербска народна партия подписала коалицийне спорозуменє зоз Сербску напредну странку о заєднїцким участвованю на предстояцих парламентарних виберанкох на заєднїцкей виберанковей лїстини “Александар Вучич – за нашо дзеци”.

Нєшка Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) преглашела лїстину СНС за покраїнски виберанки под назву “Александар Вучич – за нашо дзеци”.

Перши на лїстини, котра вкупно чишлї 120 кандидатох за посланїкох, Иґор Мирович.

