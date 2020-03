ВИБЕРАНКИ: Преглашена виберанкова лїстина СНС-ПЗПС за општински парламент

ШИД – Вчера, 5. марца, потим як поднєшена виберанкова лїстина коалициї Сербскей напредней странки и Партиї зєдинєних пензионерох Сербиї под назву „Александар Вучич – За нашо дзеци“, Општинска виберанкова комисия преглашела спомнуту лїстину.

Општинска виберанкова комисия отримала схадзку на хторей препатрела придату документацию хтору у мено коалициї придала Миленка Субич, а котра ше и сама находзи на 145. месце на лїстини, и констатовала же сполнєни шицки законски предписаня и по тим основу и преглашела виберанкову лїстину зоз 39 кандидатми за локални виберанки за Скупштину општину Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)