ВИБЕРАНКИ: Преглашени перши два лїстини

ЖАБЕЛЬ – Општинска виберанкова комисия (ОВК) Општини Жабель вчера, 5. марца, преглашела перши два лїстина за локални виберанки за одборнїкох СО Жабель.

Перша преглашена виберанкова лїстина то лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци” котру поднєсла „Коалиция: Александар Вучич – За нашо дзеци”. Лїстина преглашена на 7. схадзки Општинскей виберанковей комисиї, 5. марца на 14 годзин.

Друга преглашена виберанкова комисия то лїстина „Єдинставена Сербия – Драґан Маркович Палма” котру поднєсла „Єдинствена Сербия”. Лїстина преглашена на 9. схадзки Општинскей виберанковей комисиї, 5. марца на 23,30 годзин.

До Скупштини општини Жабель ше, по новим Статуту котри вигласани концом прешлого року, на наиходзацих виберанкох будзе виберац двацец єдного одборнїка, место трицец двох, кельо єст у терашнїм составу.

