Осми марец уж преславени у дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародне швето 8. марец – Дзень женох, у Керестуре уж преславели наймладши у Предшколскей установи „Бамбиˮ, односно у дзецинскей заградки керестурского оддзелєня „Цицибан”.

У пейц воспитних ґрупох дзеци возросту од трох рокох та по предшколских, зоз своїма виховательками за тоту нагоду пририхтали окремни програми у хторих своїм мамом зоз шпиванками, рецитациями, танцом, та и з дарунками цо сами виробели, повинчовали їх швето.

З нагоди 8. марца уж традицийно у центре валала виложени штанди зоз пригоднима дарунками дзе доминую рижни файти квеца, а свой штанд будзе мац и Здруженє женох „Байкаˮ на хторим понукню свойо ориґинални продукти и сувенири прикладни за дарованє.

