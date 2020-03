ДЮРДЬОВ/КУЛА – У сали Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове нєшка на 19 годзин будзе виведзена представа „Белава принцеза” у режиї Янка Лендєра, а по тексту Саши Палєнкаша.

Представа витворена у копродукциї РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули и РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура.

Уходнїца кошта 100 динари.

