КОЦУР – У коцурскей Предшколскей установи ,,Герлїчка” вчера отримана програма котру дзеци пририхтали з нагоди 8. марца, Дня женох.

Пригодни програми отримовани у шицких воспитних ґрупох, а дзеци у рускей ґрупи вєдно шпивали шпиванки и рецитовали писньочки своїм мамом. На концу програми им подаровали винчованки котри сами направели.

За тото швето святочну програму з дзецми у рускей ґрупи пририхтали виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан.

