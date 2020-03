НАР означел 10-рочнїцу роботи

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) пияток, 6. марца, на Сайму кнїжкох у Новим Садзе означела 10-рочнїцу роботи.

На презентациї хтора отримана у рамикох „Дньох всесловенскей култури” хтори на Сайме орґанизовало здруженє Всеславянски союз, о початкох, активносцох, витворених проєктох и планох того медийного здруженя бешедовали терашня предсидателька НАР Мартица Тамаш и єдна од його снователькох Єлена Перкович, а о конкретних проєктох и обласцох у роботи и други члени и сотруднїки Новинарскей асоцияциї Руснацох, медзи нїма директорка Завода за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, публициста Дюра Латяк, редакторка Рускей програми Радия РТВ Мария Тот и длугорочна редакторка култури РТВ по руски Олґа Карлаварис.

Як ше присутни могли здогаднуц, НАР формовали руски новинаре хтори предходно участвовали у порушованю Рутенпресу, а полну афирмацию и смисел тото здруженє достало зоз запровадзованьом проєктного финансованя у обласци медийох и култури. Гоч початки нє були лєгки, учело ше на власних гришкох и поступнє, як ше звекшовал портфолио проєктох и референци НАР, тото здруженє медийних професионалцох постало ношитель лєбо нєзаобиходни учашнїк найвекших и найзначнєйших проєктох у рускей заєднїци з обласци култури, медийох и афирмованя улоги и значеня Руснацох на просторе АП Войводини.

Нєшка НАР ма 23 витворени проєкти з обласци видео и авдио продукциї, друкованей и диґиталней публицистики, професийней едукациї и интеркултуралносци. Проєкти НАР ше формулую так же би чували руску традицию, а источашнє уключовали и младих новинарох до живота рускей заєднїци. Партнере му шицки медийни и културни институциї рускей заєднїци, як и числени здруженя цивилного сектору, а проєкти НАР доставаю порядну потримовку на конкурсох хтори ше розписую на републичним, покраїнским и локалним уровню, насампредз у Городу Новим Саду.

Представителє НАР з тей нагоди бешедовали и о чечуцих проєктох и планох за наступни период, и поволали шицких актерох у рускей заєднїци – поєдинцох и институциї, же би и убудуце сотрудзовали вєдно, бо добри идеї, инициятиви и инспирациї вше єст.

