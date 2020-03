ВИБЕРАНКИ: Преглашена виберанкова лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци”

ВЕРБАС – На схадзки отриманей 6. марца, Општинска виберанкова комисия Вербас преглашела першу виберанкову лїстину за локални виберанки за одборнїкох Скупштини општини Вербас.

Перша преглашена то виберанкова лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци” котру поднєсла „Коалиция: Александар Вучич – За нашо дзеци”.

Сербска напредна странка и єй коалицийни партнере – Партия зєдинєних пензионерох Сербиї, Социялдемократска партия Сербиї, Союз войводянских Мадярох и Рух социялистох перши, дзень по розписованю локалних виберанкох, придали лїстину зоз 36 кандидатами.

Виберанкову лїстину предводзи Милан Ґлушац, дотерашнї предсидатель Општини Вербас, а терашнї предсидатель Дочасового орґану Општини.

Як обявел портал општини Вербас, лїстина придата зоз 1 083 подписами потримовки спомнутей виберанковей лїстини.

