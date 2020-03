КОЦУР – У Доме култури у Коцуре вчера школяре Основней школи ,,Братство єдинство” отримали богату програму з котру означели 8. марец, Дзень женох.

Школяре нїзших класох зоз своїма учительками пририхтали числени точки на чесц шицким мамом. На бини ше зменьовали школяре котри рецитовали стихи о мацери, шпивали, грали на инструментох, а школяре з ритмичней ґрупи танцовали.

Кажда точка була наградзена зоз моцним аплаузом численей публики у полней сали Дома култури.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)