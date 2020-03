НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе слова о о новим коронавирусу, а будзе и прилог зоз Сайма кнїжкох у Новим Садзе дзе ше представели нашо институциї и орґанизациї.

Ту и прилог зоз премиєри представи „Вина” Драмского студия „АРТ” котра була у виведзена 29. фебруара у Руским Керестуре.

Єдна часц емисиї пошвецена и женом, а у часци котра пошвецена польопривреди будзе прилог о стану овоцнїкох.

Попри тим, патраче достаню и звит зоз схадзки на котрей ше виберало нове руководство Координациї националних совитох.

