И Завод представел свойо виданя

НОВИ САД – На штанду Покраїнского секретарията за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами свойо виданя вчера представел и Завод за културу войводянских Руснацох.

Завод представел кнїжку автора др Дюри Гардия „Руснаци од присоєдинєня до Просвити” и Зборнїк роботох зоз IV рускей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох.

Директорка Заводу Анамария Ранкович потолковала же лоньска продукция кнїжкох нє обсяжна, алє тоти два спомнути виданя сполнюю значни функциї Завода за културу войводянских Руснацох, а то чуванє и промовованє руского скарбу и потримовка младим припаднїком нашей заєднїци.

Др Дюра Гарди у своєй науковей роботи ацентовал два историйни подїї хтори ше случели пред сто роками, а то снованє РНПД-а и Присоєдинєнє Войводини ґу Кральовини Сербиї. Автор тоти два подїї розпатра як єден феномен дзекуюци хторому Руснаци нєшка затримали свой руски идентитет.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)