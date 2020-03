Програми витворени у очежаних финансийних условийох

НОВИ САД – Осма порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту рускей националней меншини отримана пияток, 6. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

Члени Одбора на схадзки мали 21 точку дньового шора од хторих ше найзначнєйши одношели на звити о витвореню и планох и финансийох за прешли рок и приношенє планох за чечуци рок. Звити поднєсли директоре трох наших институцийох чий снователь Национални совит Руснацох – Славко Орос спред Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, Анамария Ранкович спред Заводу за културу войводянских Руснацох и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

Наш Театер прешлого року на рахунку мал 1 442 714 динари. Зоз тим пенєжом, як надпомнул директор Славко Орос, удало ше реализовац штири проєкти и єдно госцованє у Словацкей. Слово о представох „Потвори” хтора виведзена и у Словацкей, „Случай нєвиней ґдовици”, „Белава принцеза” и „Вандровкаш”. За реализацию предствох потрошене 1 084 030 динари. Вкупно, зоз материялнима трошками, Театер потрошел 1 435 193 динари. Алє, як надпомнул директор Орос, йому нєвиплацени седем плаци у суми од 186 622 динари. Кед слово о финансийним плану и плану роботи за тот рок, очекує ше же у каси будзе вецей пенєжи, бо у тим року Театер означує вельки ювилей – 50 роки иснованя.

Завод за културу войводянаских Руснацох прешлого року у каси мал 8 244 714 динари. Єдна часц средствох, 608 749 динари, була пренєшена зоз 2018. року. Влада АП Войводини за порядну дїялносц уплацела 6,6 милиони динари. До каси Завода були уплацени и вецей други средства хтори уплацени по основи конкурсох. Вкупно за порядну дїялносц потрошене 3 450 274 динари. Вєдно за програмну дїялносц прешлого року Завод потрошел 3 180 977 динари.

Кед слово о програми роботи и финансийох за чечуци рок, поведзене же у 2020. року Завод за културу войводянских Руснацох у буджету будзе мац подобну суму пенєжу як и у прешлим року.

НВУ „Руске слово” плански и финансийно прешли рок добре закончела. Проблеми було коло преселєня, простору Дописовательства у Руским Керстуре и длуства од 2,5 милиони динари хтори настали як пошлїдок мирох шпорованя и зменшаних дотацийох. По конєц рока, як надпомнул директор Варґа, ратунок була мира Влади Републики Сербиї з хтору утаргнути мири шпорованя. У прешлим року у каси Руского слова було 43 825 000 динари од хторих потрошене 43 815 000 динари. За идуци рок у плану НВУ „Руске слово” насмапредз означованє ювилея – 75 рочнїци, а приоритет будзе преселєнє. Видавательна дїялносц, спрам словох директора Варґи, после длугшого часу ознова будзе финансийно лєпше стац насампредз дзекуюци прилїву средствох од спонзорох, конкурсох и проєктох.

Звити за прешли рок и плани за чечуци рок наших институцийох єдногласно предложени за дньови шор наиходзацей схадзки Националного совиту.

Национални совит Руснацох прешлого року розполагал з 12 732 320 динари, а реализация була 15 032 141 динар. Як познате, пенєжи за порядну дїялносц пожнєли, та було почежкосци коло реализациї планованого. Но, заш лєм, прешли рок финансийно и плански закончени у рамикох очекованого.

Финансийни план прилапени зоз вименку хтора ше одноши на иншаке розподзельованє плацох занятих у Националним совиту.

Кед слово о звиту о роботи за прешли и планох за тот рок предсидателя Националного совиту Руснацох, члени Вивершного одбору єдногласно прилапели заключенє з хторим ше наклада предсидательови Националного совиту Руснацох же би Звит о роботи и План роботи за тот рок аналитичнєйше дополнєл по схадзку Националного совиту котра би мала буц отримана на соботу, 14. марца.

