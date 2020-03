На младих швет остава

Пред трицец роками у Студию „М” отримана перша Музична манифестация „З ружовей заградки”, хтора виросла зоз дакедишнєй соботовей емисиї „Стретнуца на 10” и єй часци „Сервис 97”. Дзевец роки познєйше преглашена є за музични фестивал Радио Телевизиї Нови Сад и достала нову назву „Ружова заградка”. Теди, пред трицец роками, нїхто нє могол анї нагаднуц же тот Фестивал постанє єден з найквалитетнєйших, найпопуларнєйших и найнащивенших при Руснацох.

Тогорочни Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” мал окремни квалитет, бо ше директно преношел прейґ Радио Телевизиї Войводини и интернет мрежи, та так злучел шицких Руснацох розошатих по швеце. З оглядом на тото же Фестивал змагательного характера вон вше приноши и єдну файту фестивалскей атмосфери обчекованя побиднїкох. Того року уведзена ище єдна новина, же композициї були под шифрами, та так нїхто нє знал хто композитор, аранжер и текстописатель, анї публика, анї фахови жири, цо вшелїяк, допринєсло обєктивнєйшому гласаню.

У змагательней часци були 14 нови композициї у народним духу, та так скарбнїца руских шпиванкох тераз уж вецей як 400 нумери, цо вшелїяк за тоти трицец роки податок за респект. Кед ше ґу тому податку дода и статистика же мелодиї компоновал 61 автор, текстописательох було 82-ойо, а през Фестивал прешли 68-еро вокални солисти, 34 дуети и 15 вокални ґрупи, Руснаци ше наисце маю зоз чим цешиц, а тот Фестивал постал швето рускей музики.

У ревиялней часци през ретроспективу найслуханших и найквалитетнєйших композицийох, хтори на нєсподзиванє публики були виведзени у забавним духу и одшпивали их други, младши интерпретаторе, охабел наисце моцни упечаток. Композициї нєзвичайно добре звучали у тим новим, сучасним аранжманским облєчиве, та велї гварели же би було добре кед би тот Фестивал почал пестовац и забавну музику. Можебуц би тот нови, сучаснєйши имидж удихнул нови ентузиязем и нови квалитет Фестивалу и предлужел му тирванє.

Музика универзална уметносц, бо єй нє потребни преклад и, нїч так нє злучує людзох як музика и, нїч так нє уплївує на людске шерцо як музика. Музика у велїх народох бренд, а и ми ше намагаме направиц наш руски бренд у музики. Квалитет вше прежиє, то указала и ревиялна часц Фестивала, та уж видзиме же кельо квалитетни композициї маме хтори нєшка жию як evergreen.

У пририхтованю того Фестивала участвовали коло 300 особи, од технїки по интерпретаторох, бул то окреме квалитетни вечар, вечар хтори будземе длуго паметац, була то наша Евровизия, а найвекши квалитет у тим же зме видзели келї млади моци маме, та най будзе як у моту того Фестивала „на младих швет остава”.

