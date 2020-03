Инициятиву младих ше вше потримує

У Руским културним центру, або як то шицки воля повесц – у Матки, остатнї рок млади орґанизую вельо рижни змисти. Там ше отримує нєформални друженя и интересантни збуваня на котри младша публика дзечнє приходзи.

Новосадска Матка одвше була куцик у вельким городу дзе ше дружели нє лєм Новосадянє, алє и стредньошколци и студенти котри ше приходзели школовац до Нового Саду. Однєдавна Иван Канюх превжал на себе буц одвичательни за Клуб аматерох у Матки и од теди єст надосц забавни змисти и случованя.

– З оглядом на тото же сом, уж полну децению, а и вецей, активни у нєвладовим секторе медзи здруженями котри ше, на першим месце, занїмаю зоз активносцами младих, намагам ше же бим през свою роботу у РКЦ-у витворел контакти и вихасновал тоти котри уж мам же бизме вєдно збогацовали змисти у Новим Садзе. У Матки потераз, витворене сотруднїцтво зоз програму ,,Локомотива 2019”. Тоту програму порушали вецей здруженя з Нового Саду, конкретно ,,БалканИдеа Нови Сад”, дзе активна и наша Соня Гудак, тиж орґанизация ,,Младеж Язас Нови Сад”, як и велї други – приповеда Иван Канюх, член управного одбору Руского културного центру.

НЄ ТРЕБА ПАТРИЦ ШИЦКО ПРЕЗ ПЕНЄЖ

Иван предлужел и же финансиї вше проблем, алє нє треба шицко патриц през пенєж и треба Матку, односно Руски културни центер формовац як приємни простор, у котрим ше шицки, без огляду на националну припадносц и

опредзелєносц, чувствую приємно. Шицки котри ту приходза свидоми же то руски дом, же ту Руснаци, и же ше бешедує доминантно по руски и прето треба створиц єден приємни амбиєнт, праве з такима цикавима

и хасновитима активносцами.

– Конкретни активносци у Матки були шлїдуюци: зоз програму ,,Локомотива 2019” мали зме два вечари дружтвених бавискох дзе зме праве дзекуюци тей програми достали седем розлични сучасни дружтвени бависка котри у Матки мож бавиц. Зоз младима зоз ,,Язасу” у децембре мали зме єдно заєднїцке друженє ,,Open mic night” на хторим зме слухали младих котри указали свой талант, у музики, рецитованю, або стендап комедиї. У планє нам и далєй сотрудзовац зоз ,,Локомотиву 2020”, а маме и перши контакти зоз ,,ОПЕНС-ом” (Младежска престолнїца Европи Нови Сад) и зоз Фондацию ,,Нови Сад 2021”. Плануєме и надалєй формални и нєформални дружтвени вечари и зоз орґанизацию ,,Младеж Язас Нови Сад”, а приходзели ше з нами дружиц и млади зоз рижних других орґанизацийох. Вони ше приємно чувствую у нашим Клубу аматерох, без огляду чи орґанизована програма, чи нє. Праве зме з нїма през бешеду пришли на идею же бизме ше повязали и порушали активносци на збогацованю змистох за младих, як у РКЦ-у, так и вообще у Новим Садзе – гвари Иван.

СОТРУДЗОВАНЯ И ЗАЄДНЇЦКИ ДРУЖЕНЯ

Случованя котри були орґанизовани у рамикох ,,Локомотиви 2019” и заєднїцке друженє зоз ,,Младеж Язас Нови Сад” було крашнє нащивене, Клуб аматерох бул полни.

– Мило ми же зме на дружтвених бавискох мали интеракцию, бавели их и тоти котри нє ходза так часто до Матки. Ми, у Клубу, часто орґанизуєме друженя, наприклад орґанизовали зме ,,Beer pong” и окреме ми мило же зме праве у тим бависку одшмелєли других, та ше и вони уключели до бависка – толкує Канюх.

У Руским културним центру иснує єден вельки колектив и у таким колективу єст вельо ентузиястох. Праве єден з таких то Михаїл Римар, котри орґанизовал барз квалитетни, хасновити и интересантни вечар, а то ,,Млади за младих” на котрим представени тоти котри часто приходза до Матки, а иншак творя и змисти по руски у наших медийох. Часто ше орґанизує и „Маткованя”, котри звичайно збогацени зоз даяким змистом, алє то и далєй нєформалне друженє, без планованей програми.

– Мали зме и вечар потримовки Марини Романовей и Себастиянови Надьови, тот вечар орґанизовани на инициятиву Ясни Медєши. Нєдавно бул и гуманитарни вечар, а на тоту идею пришол член управного

одбору РКЦ Томислав Пап вєдно зоз Себастияном Надьом. Кажде може орґанизовац даяки интересантни вечар у Матки и тота особа нє муши буц член Клуба, нє муши буц анї Руснак або Рускиня, треба лєм добра дзека, щира любов ґу тому цо роби, а вец ше шицко далєй догвариме – приповеда Иван.

ТУ ШЕ ЧУВСТВУЄМЕ ЯК ДОМА

Плани таки же би ше и далєй предлужело сотруднїцтво зоз шицкима спомнутима орґанизациями, и же би ше Матка ,,отворела” на єден квалитетнєйши способ. Треба ю отвориц шицким котри любя, нє лєм добру забаву, алє и мултикултуралносц и интеркултуралносц.

– Нам у интересу же так як цо ше ми, Руснаци, ту чувствуєме як дома, без огляду одкаль приходзиме, так жадаме же би ше и шицки нашо нащивителє, приятелє, родзини, гоч су можебуц и нє Руснаци, исто так чувствовали як дома и же бизме вец вєдно тот дом будовали – щиро гвари Иван.

Обачене же до Матки у остатнїм чаше приходза школяре и студенти, цо добре, бо як гваря, на младих швет остава, алє планує ше змисти до котрих буду уключени и старши. Млади вше маю цо научиц од старших ґенерацийох, алє исто так ше очекує инициятиву и з другого боку, же би и старши пришли и предложели даяки идеї. Млада енерґия и старше искуство, то добра комбинация.

– Матка ма тераз вецей младих и мож повесц же вони там маю „главне” слово, алє то нє значи же би ше старши требали поцагнуц, напроцив, жадаме вєдно робиц. Подзековни зме руководству на потримовки, до тераз зме нє мали нєпорозуменя – закончує Канюх.

Зоз Матки поволую шицких заинтересованих, без огляду чи су члени РКЦ-а, чи нє, най ше шлєбодно явя зоз даяку идею, же би ше прицагло ище вецей младих и же би ше збогацело змисти у Матки, чи зоз концертами, чи зоз „свирками”, можу то зробиц и прейґ Фейсбуку и инстаґраму, а на дружтвених мрежох мож и провадзиц шицко

цо ше орґанизує и случує у Матки у Новим Садзе.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)