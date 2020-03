ШИД – Нєшка будзе отримана порядна и виберанкова Скупштина КПД „Дюра Кишˮ. Окрем питаньoх вязаних за руководзацих Дружтва на дньовим шоре буду и Звит о активносцох Дружтва у прешлим року и План активносцох у тим року, як и Финансийни звит и план.

Скупштина будзе отримана у Руским доме з початком на 19 годзин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)