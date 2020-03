Осмомарцовски концерт у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Медзинародне швето 8. марец – Дзень женох, вчера, внєдзелю, 8. марца,

преславене и у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове з традицийним Осмомарцовским концертом.

На концерту участвовали младши члени секцийох з домашнього Дружтва, школяре нїзших класох з валалскей Основней школи, дзеци з Мишаней ґрупи валалскей Дзецинскей заградки и госци, наймладши члени Културно-уметнїцкого дружтва „Яким Ґовля” з Миколшевцох з Горватскей. Шицки учашнїки на концерту танцовали на мелодиї руских шпиванох, шпивали руски шпиванки и рецитовали стихи наших поетох.



По законченю програми Леся Мудри, уметнїцка руководителька з КУД „Яким Ґовля”, у мено свойого Дружтва домашнїм подаровала полну кошарку овоцох же би ше дзеци и учашнїки после програми погосцели. Попри овоцох, после програми на друженю у дюрдьовски Дружтве присутни були понукнути и зоз домашнїма колачами котри за

тоту нагоду, традицийно, пририхтали членїци виводзацкей фолклорней секциї дюрдьовского Дружтва.

