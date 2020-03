ДЮРДЬОВ – З нагоди Дня женох, вчера, 8. марца, алє и дзень пред тим, всоботу, 7.

марца традицийно у центру Дюрдьова були штанди з квецом и квецовима аранжманами продуковательох квеца з Дюрдьова, Шайкашу и Жаблю.

Гоч цали дзень падал диждж, векшина квецох и аранжманох ше попредало.

