Кишенкови календар у каждим обисцу

Вецей як 15 роки о. Михайло Режак, декан сримски и парох у Шидзе, видава мали церковни, такволани кишенкови календар, а перши друковани ище 2004. року, под час тедишнього владики кир Славомира Микловша.

Од 2004. року, кишенково календари о. Михайла Режака у новембру виходза з друку и одходза до обисцох вирних нє лєм у нашим владичестве, односно Еґзархату и Епархиї у Сербиї, алє и у Босни и Герцеґовини и Републики Горватскей.

Парох Режак представяюци календар надпомнул же у першей часци календарска часц зоз церковнима шветами по юлиянским и григориянским рахованю и швета означени зоз червену фарбу, же би були прегляднєйши.

КАТЕХЕТСКИ И ДРУГИ ТЕМИ

У другей часци календара обробени катехетски теми, пременлїви часци Служби Божей, святителє, визначни датуми, священїки у парохийох, умарти священїки, або рукоположени паноцове и їх биоґрафиї. Календарску часц до пред трома роками обрабял о. Яким Симунович, парох зоз Миклошевцох, алє ше пре здравствени причини поцагнул з тей роботи.

– Обробок виданя, рихтанє текстох и слики, вибор рамикох, як и прелом окончуєм я, и кед шицко порихтане и препатрене, ношим до друкарнї до Латяку – гвари о. Михайло Режак.

Мали календар ше друкує по руски и по українски, и то 1 500 прикладнїки по руски и 3 000 по українски и окрем у Сербиї, дистрибує и у Босни и Герцеґовини и Горватскей. За 2020. рок у українским виданю окреме обробени ювилей монахиньох василиянкох пре ювилейни рок їх иснованя.

Отец Режак надпомина же у тей одвичательней роботи ма помоц о. Владимира Еделинския Миколки, пароха з Беркасова, хтори ше тераз стара о календарскей часци. Потим о. Владислав Рац вилекторує календарску часц, а чесни шестри служебнїци з Руского Керестура лекторую тексти. Календар ше друкує концом октобра и у новембру є порихтани за дистрибуованє до наших парохийох. Од предатих прикладнїкох ше финансує друкованє.

ЗА ДЗЕЦИ И ОДРОСНУТИХ

Парох Михайло Режак тиж роками ма и богату другу духовну видавательну дїялносц. Зоз друку 1994. року вишлол катехизем за дзеци „Христос раждаєтся”, 1996. тиж за дзеци „Упознай Исуса”, 1998. року вишол „Сон Богородици”, 1999. „Венчик дзевятнїцох”, 2000. року „Коляди” як и „Апостол”, 2001. „Молебен до Исуса и Мариї”, и „Зоз Исусом за столом” катихизем за дзеци, 2002. року „Служба Божа”, 2006. року „Мали требнїк”, 2007. року „Дзевятнїца до Мацери Божей неустающей помоци”, 2008. року „Євангелия на нєдзелї и швета”, 2010. року видал кнїжочку церковних писньох, молитвенїк „Оче наш” видати 2012. року, „Вертеп” дзе описане рождество Христово видати 2017. року, а 2019. року видруковани „Дзевятнїца и ружанєц Божому милосердию”.

– Тераз пририхтуєм „Напристолну Євангелию” по одобреним тексту, по прекладу Янка и Михала Рамачових, хтори видруковани у найновшим Святим писму. У тей роботи ми помага з потребнима корекциями о. Дарко Рац, парох з Бачинцох. Тиж у плану же бим обробел и „Дїла апостолски” хтори состойна часц Нового завиту и чита ше их на богослуженьох – гвари о. Михайло Режак.

ПОТРЕБА ЗА ”КАЛЕНДАРЧКОМ”

Отец Михайло Режак надпомина же дакедишнї керестурски парох Михайло Макай видал мали церковни календар 1965. и 1966. року, а потим ушлїдзела длугорочна павза у видаваню по 2004. рок.

– Похопел сом же потреба наших вирних мац єден таки мали церковни календар и 2004. року сом ше дал до роботи. Од теди, нєпреривно, по нєшка пририхтуєм мали календари, попри пририхтованя других виданьох за церковни потреби – гвари о. Режак.

