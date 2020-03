ВИБЕРАНКИ: Преглашена друга виберанкова лїстина

ВЕРБАС – На штвартей схадзки Општинскей виберанковей комисиї Вербас отриманей

7. марца преглашена друга виберанкова лїстина за локални виберанки за одборнїкох Скупштини општини Вербас.

Друга преглашена виберанкова лїстина ,,Ивица Дачич – Социялистична партия

Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” котру поднєсла

,,Коалиция: Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС)”.

Овласцена особа спред ,,Калициї: Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС)” придала

Општинскей виберанковей комисиї шицку предписану документацию и Виберанкову лїстину зоз 36 кандидатами.

Лїстина придата зоз 1 103 подписами потримовки спомнутей виберанковей лїстини.

