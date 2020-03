ВИБЕРАНКИ: Преглашенa треца лїстина

ЖАБЕЛЬ – Општинска виберанкова комисия (ОВК) Општини Жабель позавчером, всоботу, 7. марца, преглашела трецу лїстину за локални виберанки за одборнїкох СО Жабель.

Треца преглашена виберанкова лїстина то лїстина „Ивица Дачич – Социялистична пария Сербиї (СПС)” котру поднєсла „Социялистична пария Сербиї”. Лїстина преглашена на 11. схадзки Општинскей виберанковей комисиї, 7. марца на 11,30 годзин.

Виберанкову лїстину предводзи Даниєла Лисица Лазин, дохторка общей медицини зоз Жаблю. На лїстини од двацец єдного кандидата, нашей заєднїци познати Синиша Рац, польопривреднїк зоз Дюрдьова. Вон ше находзи под числом дзевец.

