Бикичанє победзели Ердевик 2017

ШИД – У рамикох пририхтуюцих утакмицох пред предлуженє ярнєй часци першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикичу внєдзелю дома бавели процив Ердевику 2017, екипи хтора ше змага у Општинскей лиґи Шид и победзели зоз 6:0.

И у Шидзе отримана пририхтуюца фодбалска утакмица помедзи Єдноту, хтора ше змага у лиґи на уровню Сриму и Червену гвизду зоз Долнїх Жабарох зоз Републики Сербскей, а госци победзели зоз 1:0.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)