Бачка одбавела перше ярнє змаганє

ДЮРДЬОВ – У 18. колу ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, 8. марца ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова бавела дома з ФК „Индекс” з Нового Саду. ФК Дюрдьовска „Бачка 1923” страцел од ФК „Индекс” з резултатом 0:3 (0:1.)

После того змаганя ФК „Бачка 1923” на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад спадла зоз штернастей позициї на тринасту, од осемнац.

Шлїдуюце змаганє за ФК „Бачка 1923” будзе на нєдзелю, 15. марца з дванастопласованим ФК „Петроварадин” з Петроварадину котри ма 19 боди, исто як и дюрдьовска Бачка. Змаганє бузе у Петроварадину.

