Порцийни такси по новей таблїчки

НОВИ САД – Схадзка Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту рускей националней меншини отримана пондзелок, 9. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Циль схадзки, як надпомнул предсидатель Цела Йовґен Мудри, бул же би ше розпатрело як ше виплаца такси и же би ше предлужело робиц на адаптациї хижи у Улїци Матици сербскей ч. 15 у Новим Садзе.

После розгваркох зоз представителями Городскей управи Нови Сад ришело ше же би ше першобутна такса од 1,8 милиони динари нє плацела, бо ше окончи пренамена обєкта зоз дїловного до културного простору. По тей таблїчки Национални совит би мал виплациц такси коло 487 тисячи динари.

Источашнє од Заводу за урбанизем города Нового Саду достате и преширене Ришенє з хторим роботи на адаптациї и реконструкциїспомнутого обєкту можу почац.

Прето, як заключене на схдзки, Роботне цело за нєрухомосци наклада Националному совиту же би ше у наиходзацим периодзе нашло способ як ше виплаца такси и же би ше обезпечело средства за адаптацию.

