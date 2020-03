„Искра“ зоз пораженьом стартовала у ярнєй часци сезони

КОЦУР – Прешлого викенду почала ярня часц сезони у Подручней лиґи Суботица, а „Искра“ зоз Коцура такой на початку у Бачким Добрим Полю одбавела општински дерби процив „Сутєски“ и страцела зоз 3:2.

Домашнї заслужено победзели, гоч и „Искри“ нє хибело вельо же би зоз того змаганя вицагла єден бод, понеже „Сутєска“ треци ґол дала у остатнїх хвилькох змаганя. Єден ґол за „Искру“ на тим змаганю дал Давор Самарджич, а други бул автоґол домашнїх. После 16 одбавених колох „Искра“ на 13. месце на таблїчки зоз 18 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим змаганю „Искра“ на домашнїм терену дочека „Пролетер“ зоз Нєґошева.

