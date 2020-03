Кадети ФК „Русин” поражени у Кули

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе одбавене соботу, 7. марца у Кули, кадети ФК „Русинˮ поражени од ФК „Гайдукˮ з Кули, з резултатом 4:1 (3꞉0). Фодбалере Русину на змаганє пошли у ослабеним составе, односно лєм зоз єдним одбрамбеним бавячом, цо ше уж у першим полчаше одражело на резултат од 3꞉1 за

Кулянцох.

Русин наступел у составе – Чордаш, Драґутинович, Чонка, Иличич Марио, Джуджар, Ковачевич Марко, Ковачевич Неманя, Иличич Лука, Давид Надь, Тома, Зорич, Семан, Шомодї и Надь Виктор, а ґол за Русин дал Александар Тома.

Остатнє пририхтуюце змаганє пред початок Першенства, будзе одбавене 21. марца на домашнїм терену, процив ФК „Искра” зоз Коцура.

