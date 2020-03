Столнотенисере Русину нє були успишни

НОВИ САД – На першенству Сербиї за столнотенисерох, младших кадетох и юниорох, хторе отримане 7. и 8. марца на новосадским Спенсу, столнотенисере СТК „Русинˮ з Руского Керестура нє були барз успишни.

На першенстве було коло 120 учашнїкох. У катеґориї младших кадетох у поєдинєчней катеґориї наступели Фейди Иґор и Макаї Матей, а приявени бул и Колошняї Стефан хтори нє наступел пре хороту, док ше у юниорскей конкуренциї змагал Сабадош Матей. Нїхто з нїх нє прешол квалификациї.

У конкуренциї дублох Макаї Матей зоз Крбавцом зоз СТК „Нови Садˮ прешли квалификацийну ґрупу и перше коло на випадованє та ше пласовали ґу 16 найлєпшим, а вец випадли.

Сабадош Матей и Раїчом зоз СТК „Нови Садˮ у дублу тиж прешли квалификациї, алє ше пласовали лєм медзи 32 найлєпши дубли.

Найвекшу вину слабого резултату пребера на себе тренер у задзекованю Драґан Ковачевич и гвари же вироятно нє добре темпирал форму, понеже бавяче пред тим вельо лєпше бавели.

На соботу, 14. марца СТК „Русинˮ бави лиґу у Новим Садзе, а 26. и 27. марца путує до

Димитровґраду на Отворене першенство централней Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)