Нєшка Библийни вечари у старим манастире

РУСКИ КЕРЕСТУР – У старим манастире, тє. у каплїци Мариї Лурдескей на Капущаним шоре, нєшка на 19 годзин шестри Служебнїци за шицких заинтересованих отримую Библийни вечари.

На тих стретнуцох будзе нагода учиц як ше чита Святе писмо. По словох ш. Авґустини

то нє студиї Святого писма, алє презентация єдного способу його читаня цо обдумали монахи Салваториянє хтори розробели таки духовни вежби, лекциї, медитациї, та совити цо треба зробиц у своїм шерцу.

Библийни вечари буду каждей стреди у Вельким посту, нєшка уж други раз, а то

нагода же би ше Святе писмо преглїбйовало на мацеринским, руским язику, понеже, як познате, нєдавно видата комплетна Библия по руски.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)